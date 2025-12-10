Un vero e proprio trionfo per Ragusa Ibla in occasione del ponte dell’Immacolata, che ha visto il quartiere barocco trasformarsi in un palcoscenico di luci, emozioni e suggestioni natalizie. Migliaia di visitatori, provenienti da ogni angolo della Sicilia e anche da fuori regione, hanno animato le vie storiche, confermando il fascino intramontabile di “Ragusa Ibla – Magia del Natale”.

“Avevamo previsto una buona partecipazione – racconta con entusiasmo Daniele La Rosa, presidente del centro commerciale naturale Antica Ibla – ma i numeri di quest’anno hanno superato ogni aspettativa. Mai avevamo assistito a una tale ondata di gente: strade, piazze e vicoli brulicanti di famiglie, gruppi di amici e bambini pieni di meraviglia”.

Complici un clima insolitamente mite e un weekend più lungo del solito, il centro storico ha registrato un’affluenza senza precedenti. “Questi dati sono la testimonianza concreta del valore e dell’attrattiva della manifestazione – sottolinea Loredana Gurrieri, vicepresidente del Ccn Antica Ibla – Parcheggi colmi, autobus presi d’assalto per giorni consecutivi: Ibla si è letteralmente riempita di vita, colori ed energia positiva”.

Il Christmas Village, con Babbo Natale e i suoi infaticabili elfi, è stato il cuore pulsante dell’evento, capace di regalare sorrisi e magia a grandi e piccoli nonostante le lunghe ma allegre attese. I Giardini Iblei, con i mercatini artigianali e le fontane luminose, hanno fatto da scenario fiabesco alle passeggiate dei visitatori, mentre ristoranti e strutture ricettive hanno registrato il tutto esaurito, segno tangibile dell’ottimo impatto turistico e commerciale.

“Il bilancio è decisamente positivo – conclude La Rosa –. Sappiamo che c’è sempre spazio per migliorare, ma il calore delle persone e la vitalità che abbiamo respirato sono la ricompensa più grande. Vedere Ibla così viva, gremita di famiglie e di sorrisi, ci riempie di orgoglio. ‘Ragusa Ibla – Magia del Natale’ è ormai una realtà consolidata, destinata a crescere ancora e a portare nuova linfa all’economia e alla vita della nostra splendida città. E’ il frutto della partnership pubblico-privata e, in questo senso, è opportuno citare l’attenzione ricevuta dal Comune di Ragusa”.

Un successo che conferma, ancora una volta, che quando la comunità si unisce, le tradizioni si rinnovano e la bellezza di Ragusa Ibla diventa patrimonio condiviso e fonte inesauribile di attrazione per tutti. Il programma dei prossimi appuntamenti è disponibile su www.iblamagiadelnatale.it mentre gli altri eventi della destinazione turistica possono essere consultati su www.ragusawelcome.it