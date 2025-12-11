Gli agenti dei commissariati Ps di Vittoria e Comiso e i militari della Compagnia Carabinieri di Vittoria, hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal gip presso il Tribunale di Ragusa, su richiesta della Procura della Repubblica, a carico di tre soggetti di Vittoria, rispettivamente di 34, 40 e 43 anni, indagati per il reato di furto aggravato, in concorso.

Agli stessi viene contestato di essere gli autori di una serie di furti, avvenuti tra dicembre 2024 e gennaio 2025, ai danni di alcuni esercizi commerciali di Vittoria e Comiso, effettuati mediante effrazione delle vetrate con autovetture, anch’esse provento di furto da parte degli stessi indagati.

La commissione di tali fatti delittuosi aveva ingenerato un certo allarme sociale nelle comunità dei comuni interessati; a seguito di tali eventi, erano state avviate specifiche indagini da parte degli uffici della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Ragusa, che, a conclusione di una meticolosa attività di ricerca degli elementi indiziari, hanno consentito di ricostruire i vari fatti delittuosi, con l’individuazione dei presunti autori.

Nei loro confronti è stato eseguito il provvedimento cautelare: ad un indagato è stata applicata la misura degli arresti domiciliari, ad un altro quella dell’obbligo di dimora nel comune di Vittoria, e al terzo la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.