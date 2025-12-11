Il Consiglio provinciale ha approvato la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 e il bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Il documento è passato con 10 voti favorevoli e 3 astensioni, segnando un passaggio istituzionale di particolare rilievo: si tratta infatti del primo bilancio esaminato da un Consiglio provinciale dopo quattordici anni di commissariamento del Libero Consorzio.

Nel corso della seduta è stata ratificata la variazione di bilancio che destina al Distretto socio-sanitario 44 le economie derivanti dalla campagna “Vai col bus”, per un ammontare superiore ai 55 mila euro. Con l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 è stata accolta la modifica in coerenza con gli indirizzi fissati dalla deliberazione consiliare del 6 novembre, riguardante l’avvio della riclassificazione della rete stradale provinciale. Come illustrato in Aula, gli uffici hanno già avviato una ricognizione delle infrastrutture viarie per definire una strategia sostenibile che consenta all’ente di mantenere elevati standard di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Durante la discussione al Bilancio, sono stati esaminati gli emendamenti presentati dai gruppi consiliari. Quelli del Partito Democratico, tutti con parere non favorevole, sono stati respinti; quelli della Democrazia Cristiana sono stati dichiarati inammissibili per decorrenza dei termini. “Pur condividendo le finalità di sostegno ai Comuni in materia di iniziative sociali, consulte giovanili e contrasto al randagismo, alcuni emendamenti sono stati bocciati e altri non sono stati discussi a causa delle irregolarità tecniche delle proposte”, ha spiegato la Presidente, ribadendo come i temi del turismo, delle politiche giovanili e del welfare restino prioritari. “Da parte mia e dell’amministrazione che rappresento c’è pieno impegno a valutare con attenzione le istanze sollevate da tutte le opposizioni e a dare seguito alle proposte meritevoli”, ha dichiarato la Presidente Schembari annunciando infine l’avvio dei lavori per la redazione di un regolamento dedicato alla concessione dei contributi per eventi sociali, culturali, di intrattenimento e per le feste religiose