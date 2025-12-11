Oggi, giovedì 11 dicembre, un importante appuntamento a Ispica: il convegno “La crisi finanziaria nei Comuni: confronto tra modelli di gestione economica e culturale” si terrà alle 16,30 presso l’ex mercato di corso Umberto.

L’evento, organizzato da Angelo Galifi, consigliere comunale di Ispica e consigliere provinciale del Libero consorzio comunale, si aprirà con un focus sull’urgenza di un dialogo costruttivo tra amministratori e tecnici, seguito dall’intervento del sindaco di Ispica, on. Innocenzo Leontini, sul tema “Quando il Comune è in dissesto: il caso Ispica”.

Esperti come Carmelo Nolano, Michelangelo Aurnia e altri analizzeranno le sfide della gestione finanziaria locale. Dalle 18,15, spazio al ruolo delle imprese nello sviluppo territoriale con testimonianze di rappresentanti di Confcommercio e CNA, e un confronto tra i sindaci di Ragusa, Modica, Pozzallo e Comiso su governance e sostenibilità.

Conclusione alle 19,30 con Paolo Amenta, presidente di Anci Sicilia. Un’occasione imperdibile per riflettere sulle sfide economiche degli enti locali e sul futuro delle nostre comunità.