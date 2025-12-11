La dottoressa Tania Giallongo, originaria di Avola e attuale viceprefetto vicario di Roma, è stata nominata prefetto di Ragusa. Per lei si tratta della prima assegnazione alla guida di una prefettura. Subentra al dottor Giuseppe Ranieri, destinato alla Prefettura di Frosinone, che lascia l’incarico nel capoluogo ibleo dopo oltre quattro anni: la sua nomina risale al 26 maggio 2021. Giallongo è figura nota nel Ragusano per aver presieduto la commissione straordinaria che amministrò il Comune di Scicli nel biennio 2015-2016. Ha inoltre fatto parte della commissione straordinaria del Comune di Nettuno, nel Lazio, e da due anni ricopre il ruolo di viceprefetto vicario nella Capitale. Al Ministero dell’Interno si è occupata di relazioni sindacali e ha operato nel Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione civile, seguendo anche i profili relativi alle risorse strumentali e finanziarie.