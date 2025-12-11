La catechesi di Avvento per il vicariato di Comiso tenuta dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, ha caratterizzato in maniera positiva, sul piano spirituale, l’avvio del triduo in onore di Santa Lucia, vergine e martire siracusana. Ieri sera, la chiesa Madre ha ospitato le varie comunità parrocchiali cittadine a cui il vescovo ha illustrato alcuni degli aspetti che caratterizzano l’Avvento per il Natale 2025. Oggi alle 18 la recita dei Vespri e la coroncina di Santa Lucia. Alle 18,30 la celebrazione eucaristica. Domani, giorno di vigilia della solennità liturgica, è in programma alle 14,30 l’atteso e tradizionale “lancio delle noccioline” dalle finestre della canonica di via San Biagio.

E’ un appuntamento, presente il parroco, don Fabio Stracquadaini, che continua a essere molto apprezzato dai fedeli, soprattutto dai bambini e dai ragazzi. Parteciperanno altresì i volontari dell’Avis di Comiso e della Croce Rossa comitato di Ragusa. Alle 18, Vespri e coroncina mentre alle 18,30 ci sarà la celebrazione eucaristica della vigilia. Si tratta di una festa che continua a essere molto sentita in città. Ecco perché, per l’occasione, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale a Comiso, effettuerà un’azione di pulizia straordinaria nelle zone interessate dal passaggio della processione che è in programma sabato 13 dicembre.