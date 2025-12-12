Gli agenti del commissariato Ps di Vittoria hanno denunciato, in stato di arresto, un 45enne di Acate indagato per i reati di detenzione illegale di arma clandestina e ricettazione della stessa, detenzione illegale di arma alterata, detenzione illegale di ordigni esplosivi e detenzione illegale di munizioni.

Nel corso di un’attività investigativa svolta nel territorio, gli operatori della polizia di Stato hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo, noto per i suoi pregiudizi, che ha permesso di scoprire armi e munizioni, occultate in un vano della cucina.

In particolare, sono stati rinvenuti: un fucile a canne mozze cal. 12 con matricola abrasa, una pistola semiautomatica a salve ma modificata per poter esplodere cartucce cal. 9, complessivamente 32 cartucce cal. 12, 9 e 7.65, nonché due ordigni esplosivi artigianali.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, il predetto è stato tratto in arresto, ed associato presso la Casa Circondariale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.