Incidente stradale autonomo questa sera intorno alle 21,20 che ha interessato un tir carico di ortaggi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Modica. Il sinistro si è verificato sulla Sp 49 Ispica Pachino. Nell’incidente l’autista è rimasto illeso. I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’automezzo.

Si attende che il carico venga scaricato per procedere alla rimozione dell’automezzo incidentato con l’ausilio di una specifica autogru, nel frattempo intervenuta dalla centrale di Ragusa dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri per i rilievi di competenza.