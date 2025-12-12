Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha disposto un importante avvicendamento ai vertici della Questura di Ragusa. Il Salvatore Fazzino, Dirigente Superiore della Polizia di Stato, lascia la Questura di Enna per assumere l’incarico di Questore nel capoluogo ibleo.

Nato a Modica il 31 maggio 1966,(e’ di Frigintini) il Fazzino vanta una lunga e prestigiosa carriera all’interno della Polizia di Stato, costellata di incarichi di responsabilità in diverse province siciliane.

Laureato in Giurisprudenza (1990) e in Scienze della Pubblica Amministrazione (2009) presso l’Università degli Studi di Catania, il nuovo Questore di Ragusa è entrato in Polizia nel 1985. Dopo il Corso Quadriennale all’Istituto Superiore di Polizia, viene nominato Vice Commissario e assegnato alla Questura di Siracusa, dove ha ricoperto diversi ruoli chiave, tra cui:

• Dirigente del Commissariato di Ortigia.

• Funzionario della Squadra Mobile.

• Dirigente dell’Ufficio Volanti.

• Capo di Gabinetto.

Nel 2009 è stato promosso a Primo Dirigente. La sua carriera lo ha poi portato a Trapani come Dirigente della Polizia Amministrativa e, successivamente, a dirigere il Commissariato di Acireale nel 2012.

Una parte significativa della sua esperienza professionale si è svolta alla Questura di Catania, dove ha assunto la funzione di Capo di Gabinetto nel 2016 e, nel 2018, è stato nominato Vicario del Questore.

Il 12 ottobre 2023 ha raggiunto la qualifica di Dirigente Superiore.

L’ultimo incarico, prima dell’arrivo a Ragusa, è stato quello di Questore di Enna, funzione che ricopriva dal 1° marzo 2024.

Il ritorno del Dottor Fazzino nel Ragusano, sua terra d’origine, segna l’inizio di un nuovo capitolo per la sicurezza pubblica in provincia.

L’intera comunità iblea e le istituzioni locali attendono ora l’insediamento del nuovo Questore, al quale vanno gli auguri di buon lavoro.

Il Questore uscente Marco Giambra passa alla direzione della Questura di Caltanissetta.

“Ho appreso la nomina del nuovo Questore di Ragusa e manifesto tutta la mia soddisfazione nel sapere che si tratta di un nostro concittadino: il dottor Salvatore Fazzino – commenta a caldo il sindaco di Modica, Maria Monisteri – . Una carriera importante la Sua che certifica tutte qualità di Uomo di legge e che palesa una vocazione costante in esempi di legalità e un non comune senso del dovere. E’ motivo di grande orgoglio come Sindaco di Modica, sapere della prestigiosa nomina di un nostro concittadino al vertice della Questura di Ragusa dove sono sicura continuerà sul solco che ha già tracciato nella sua carriera e che ne ha fatto uno dei Dirigenti di vertice di maggiore pregio della Polizia di Stato.

Contestualmente, colgo l’occasione per salutare il dottor Marco Giambra che si avvia a concludere la sua esperienza come Questore di Ragusa, con cui ho collaborato con piacere, che ha mostrato sempre interesse e attenzione per la nostra Città ed a cui auguro il meglio nel prosieguo della Sua carriera”