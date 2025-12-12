Alla battute finali, davanti al giudice del Tribunale, Giovanni La Terra, il processo per abbandono di minore del piccolo Vittorio Fortunato che vede nel ruolo di imputata la mamma. Oggi è stata sentita la dottoressa Palazzolo,operatrice del 118, che è intervenuta la sera del 4 novembre 2020 per trasportare il piccolo in ospedale. La stessa non ricordava l’ora dell’intervento ma ha riferito che ha redatto una scheda di bordo in possesso della Centrale del 118. L’ambulanza è intervenuta dopo pochi minuti dalla chiamata ed è ripartita subito dopo aver soccorso il bambino che non presentava problemi ed era di colorito roseo; in ospedale sono arrivati dopo appena 3/5 minuti. L’ambulanza era stata sanificata per le misure anti Covid ma non era attrezzata per il trasporto di neonati. L’udienza è stata rinviata al 2 febbraio 2026, per produrre documenti e sentire il Dr. Di Fazio oggi impossibilitato a comparire.

La madre naturale del bimbo è difesa dall’avvocato Angelo Iemmolo. Il piccolo, che adesso ha 5 anni, il mese scorso è stato dichiarato adottabile dal Tribunale di Minori di Catania. Il padre, condannato a 2 anni, è deceduto prima dell’Appello per cause naturali il 3 giugno dell’anno scorso, il 4 novembre del 2020 per l’accusa simulò abbandono e ritrovamento davanti al suo esercizio commerciale a Ragusa. Il piccolo da quando aveva 20 giorni è stato affidato a una famiglia di fuori provincia. In aula presente anche la parte civile, l’avvocato Claudia Parrino, tutrice del bimbo, rappresentata dall’avvocato Emilio Cintolo.