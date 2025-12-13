Anche quest’anno, la giornata di ieri, vigilia di Santa Lucia, è stata caratterizzata, a Comiso, dal lancio delle noccioline (“A ittata re nuciddi”), un momento atteso da grandi e piccini. Nel primo pomeriggio di ieri, sono accorsi dinanzi la sacrestia della chiesa Madre per aggiudicarsi qualche pugno di noccioline benedette, lanciate dalle finestre della canonica dai sacerdoti e da alcuni parrocchiani. È una festa per i bambini, ma anche per i loro genitori e nonni, tutti impegnati a testa in giù per raccogliere le noccioline che rotolano per terra.

La tradizione, fotografata pure quest’anno da Eleonora Biazzo, ha un significato ben preciso: infatti, le noccioline simboleggiano gli occhi di Santa Lucia, che le furono cavati durante le tremende torture subite, prima di essere decapitata. Oggi, intanto, si celebra la festa di San Lucia, vergine e martire siracusana. Alle 8 ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta da frate Corrado Germano, vicario parrocchiale.

Alle 10 la santa messa sarà presieduta da frate Daniele Lo Nigro, ofm conventuale. Alle 11,30 la celebrazione eucaristica presieduta da don Girolamo Alessi, vicario foraneo di Comiso. Nel pomeriggio, poi, alle 16 ci sarà la santa messa presieduta dal parroco della chiesa Madre, il sacerdote Fabio Stracquadaini, con la partecipazione dei bambini e dei ragazzi del catechismo, degli scout e dell’Acr e delle comunità parrocchiali della chiesa Madre e di San Giuseppe.

A seguire, alle 17, la solenne processione con il simulacro di Santa Lucia per le seguenti vie: chiesa Madre, via Mons. Rimmaudo, piazza Fonte Diana, via San Biagio, viale della Resistenza, via Puglie, via Gen. Cascino, via Casmene, via Attilio Regolo, corso Vittorio Emanuele, corso San Francesco, via Morso, via San Biagio, piazza Fonte Diana, via Mons. Rimmaudo, rientro in chiesa Madre. Subito dopo, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Gino Ravalli, vicario parrocchiale.