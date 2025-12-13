Il centro commerciale naturale Antica Ibla, con il patrocinio e il supporto del Comune di Ragusa, è pronto a regalare altre emozioni indimenticabili con “La Magia del Natale a Ragusa Ibla”. Durante questo fine settimana, il cuore barocco della città si trasformerà in un palcoscenico di festa, tradizione e meraviglia, accogliendo cittadini e visitatori in una cornice unica, dove la storia incontra la gioia e l’atmosfera natalizia avvolge ogni angolo.

Daniele La Rosa, presidente di Antica Ibla, dichiara con entusiasmo: “Siamo profondamente orgogliosi di offrire alla nostra comunità e ai turisti una manifestazione che valorizza le eccellenze di Ragusa Ibla. In questi giorni, cultura, artigianato e divertimento continuano a intrecciarsi per creare un’esperienza natalizia irripetibile. Il sostegno e la collaborazione con il Comune di Ragusa sono stati fondamentali: insieme abbiamo costruito un programma che riscalderà i cuori di tutti”.

Il sindaco Peppe Cassì aggiunge con passione: “Ragusa Ibla è un patrimonio prezioso da vivere, soprattutto durante il Natale. Gli eventi sono pensati per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori, riscoprendo la magia delle nostre tradizioni. Il mio ringraziamento va agli organizzatori, che con dedizione e passione hanno saputo dare forma a questo sogno natalizio, rendendo la nostra città ancora più viva e accogliente”.

Il programma del weekend è un invito a lasciarsi incantare: mercatini natalizi con prodotti artigianali e gastronomici tipici, la giostra dei cavalli e il trenino di Babbo Natale per grandi e piccini, la suggestiva “Via dei Presepi” impreziosita dalle opere del maestro Criscione e dal presepe siciliano all’antico mercato, il Christmas Village all’interno di San Vincenzo Ferreri, elfi erranti e giochi d’acqua luminosi che incanteranno il pubblico, una Christmas street band e la parata di Natale che animeranno le strade, la Notte dei Desideri con l’osservazione guidata delle stelle, tour nelle botteghe storiche di Ibla e la passeggiata culturale a cura di padre Giuseppe Antoci (tutti gli orari all’indirizzo www.iblamagiadelnatale.it ).

Questa manifestazione vuole regalare esperienze autentiche e momenti di pura condivisione, sotto il segno della tradizione e della gioia natalizia. Le attività sono pensate per coinvolgere l’intera cittadinanza e i turisti, offrendo emozioni e ricordi che resteranno nel cuore, in uno dei luoghi più affascinanti della Sicilia.

L’invito è rivolto a tutti: venite a vivere “La Magia del Natale a Ragusa Ibla”, dove passato e presente si incontrano e il Natale diventa uno straordinario spettacolo di cultura, comunità e festa. Non mancate: la città vi aspetta per celebrare insieme la magia più bella dell’anno. Qui gli altri appuntamenti in programma nel capoluogo ibleo (www.ragusawelcome.it )