Vittoria cruciale per il Ragusa in chiave salvezza. Battuto in casa l’Acireale con il punteggio di 2-0. Ecco che cosa è accaduto oggi pomeriggio allo stadio Aldo Campo. Al 1′ occasione d’oro per gli ospiti con Hebeck che mette in mezzo con un tiro cross dalla sinistra che Esposito svirgola con la palla balla sulla linea di porta. Sulla ripartenza fallo su Campanile, batte la punizione D’Innocenzo per Prestigiacomo che non ci arriva.
Sul secondo angolo acese colpo di testa di Tourè di poco oltre la traversa. Al 21′ percussione di Iuliano che salta due avversari e va al tiro con Esposito che blocca in due tempi. Un minuto dopo punizione tagliata di Capone deviata in angolo, poi altro corner dopo il colpo di testa di Callegari deviato dalla difesa ospite. Al 26’Tourè anticipato da Campanile sulla trequarti colpisce involontariamente il giocatore azzurro con la testa con il Ragusa in 10 per oltre 7 minuti. Al 36′ Memeo di piatto al centro dell’area mette in rete dopo un’azione di Capone. Quattro minuti dopo Benassi chiede il cambio ed entra il quinto under per gli azzurri. Due minuti colpo di testa ravvicinato di Hebeck parato da Esposito.
Per il Ragusa risponde Bianco con un missile da fuori deviato in angolo da Negri. Secondo tempo alla luce dei riflettori. Per gli ospiti dentro Semenzin per rafforzare l’attacco. Al 10′ D’Innocenzo dopo essere entrato in area dalla destra segna (nella foto) con un diagonale. Il Ragusa quindi amministra il vantaggio.