Un Vittoria in grande forma quello che ha conquistato la quarta vittoria consecutiva sul campo del Giarre. La partita è stata molto equilibrata. Tra due squadre in salute. Quattro i turni di imbattibilità degli etnei mentre i biancorossi erano reduci da tre vittorie consecutive. Ci sono voluti 32 minuti, nel primo tempo, per la squadra di Figliomeni per sbloccare il risultato. Ci ha pensato Leggio di testa che ha sfruttato al meglio un traversone della fascia destra. A pareggiare i conti nella ripresa, l’ex di turno.

Ankovic l’ha pareggiata al 10’. E, addirittura, qualche minuto dopo ha avuto tra i piedi la palla per ribaltare il punteggio in favore del Giarre. Ma ha ciccato clamorosamente la sfera. Negli ultimi dieci minuti, il Vittoria non ha perdonato. Un tiro dalla distanza di Bossa (nella foto) ha messo fuori causa il portiere avversario. E due minuti dopo il 90esimo è arrivato il tocco di Cocimano a perfezionare un contropiede bruciante degli ospiti. Il Vittoria continua il proprio inseguimento nelle zone che contano della classifica.