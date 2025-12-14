Finisce con l’undicesima consecutiva per il Modica Calcio che vince 1-0 a Palazzolo e si prende la vetta della classifica in solitaria. Una gara difficile che è stata decisa da un episodio su punizione di Valenca deviata in rete da uno dei difensori.

Nel primo tempo è subito il Modica a partire forte con Asero che ci prova da buona posizione, l’attaccante salta il diretto avversario e prova la conclusione al primo palo, ma centra l’esterno della rete. Solo quattro minuti più tardi è Federico ad entrare in area e provare un tiro che risulta forte ma impreciso, spegnendosi fuori dalla porta. Al 25’ arriva un gran tiro di Sangare dal limite d’area che trova una grande risposta del portiere di casa. Al 35’ l’episodio che decide la gara, punizione di Valenca che mette un pallone in mezzo, Brugaletta S. non colpisce il pallone ma inganna il difensore che devia nella sua stessa porta.

Nella ripresa il Palazzolo entra deciso in campo, subito ci provano con un tiro da buona posizione parato bene da Truppo. Sull’azione successiva grande ripartenza del Modica che porta Asero al tiro da buona posizione, l’attaccante arriva troppo veloce sul pallone e lo spedisce alto. Al 9’ il Modica si porta ancora avanti con Bonanno, l’attaccante prova il tiro da fuori ma risulta centrale. L’attaccante palermitano ci prova anche al 24’ quando lanciato da Cappello prova il tiro con il pallone che centra l’esterno della rete. Al 30’ ancora una grande occasione per i rossoblù che si portano in avanti prima con un tiro di Belluso respinto, quindi ci prova ancora Bonanno ma il pallone sfiora il palo e si chiude fuori.

Modica Calcio che chiude la domenica con il primo posto solitario, con la squadra subito proiettata alla Coppa Italia di Mercoledì in casa contro il Vittoria.

SPORT CLUB PALAZZOLO – MODICA CALCIO 0-1

Sport Club Palazzolo: Dieye, Clemente, Ciantino, Tabacco, Pratdessus, Tiralongo, Daniele, Williams, Bessis, Novello, Mustafaraj. Panchina: Napolitano, Ciantino, Mancuso, Esquivel, Imprescia, Paris, Chiove, Rotella, Cro. Allenatore: Domenico Speciale.

Modica Calcio: Truppo, Valenca, Sessa, Asero (33’ st Incatasciato), Savasta (25’ st Belluso), Alioto, Mollica, Brugaletta S., Federico (15’ st Misseri), Sangare, Cappello, Bonanno (40’ Torres). Panchina: Calabrese, Incatasciato, Belluso, Brugaletta N., Misseri, Sclafani, Spadaro, Torres, Intzidis. Allenatore: Filippo Raciti.

Marcatori: 35’ Autogol (M)

Ammoniti: Pratdessus, Tiralongo, Dennis Ayoub (P), Valenca, Cappello (M)