Questa mattina nella cattedrale di San Giovanni Battista di Ragusa, il vescovo monsignor Giuseppe La Placa, ha celebrato la santa messa per le famiglie e per gli amici del clero (foto Salvo Bracchitta).

Per l’occasione sono stati ammessi Andrea Occhipinti e Mattia Mazza agli ordini sacri.

Nella sua omelia il vescovo ha detto:

“Carissimi Andrea e Mattia – ha detto il vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa, durante la sua omelia – tre parole vi affido perché le custodiate come compagne inseparabili del vostro cammino: 𝐠𝐢𝐨𝐢𝐚, 𝐮𝐦𝐢𝐥𝐭𝐚̀ 𝐞 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐥𝐭𝐚̀. Gioia che nasce dall’incontro con Dio, capace di trasformare il cuore e rendere fertile il nostro deserto. Essa è il segno tangibile della vostra vocazione.

Umiltà è una parola paradossale poiché nel regno di Dio conta la capacità di decentrarsi e fare spazio a Lui con docilità. Essa è la dimora di Dio nell’uomo.

Fedeltà, per indicarvi di essere costanti; la vita cristiana si sviluppa lungo processi che esigono perseveranza, pazienza e fedeltà quotidiana. Essa si costruisce nei piccoli “Sì” di ogni giorno, rende stabili e fecondi”.