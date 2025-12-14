Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Avimecc Modica che al “PalaRizza” impiega 1h23′ per sbrigare la pratica Terni Volley Academy che si è arresa in tre set alla superiorità del sestetto capitanato da Stefano Chillemi (best score con 22 punti).

Una partita crocevia di una stagione che i biancoazzurri di coach Enzo Di Stefano, hanno interpretato nel migliore dei modi portando a casa tre punti pesantissimi che migliorano morale e classifica. Terni dal suo canto ha cercato di fare il possibile, ma alla fine è stata costretta ad alzare bandiera bianca.

Che l’Avimecc fosse in giornata lo si è intuito fin dalle battute iniziali, quando i “Galletti” sono riusciti immediatamente a prendere in mano le redini del gioco costringendo Terni a inseguire (8/5). Con il passare del tempo i biancoazzurri trovano i giusti ritmi e a metà del primo set sono avanti di 4 (16/12). Coach Giombini prova a scuotere i suoi atleti, ma le giocate di Modica sono semplici ma efficaci e permettono a Barretta e compagni di arrivare sul rettilineo finale con un margine di vantaggio rassicurante (21/15). Un ritorno di “fiamma” del sestetto umbro mette un po’ di apprensione in casa modicana, ma a chiudere i conti ci pensa Checco Barretta che dopo 34′ di gioco firma il 25/23 con un mani out che vale il vantaggio nel computo dei set.

Al cambio di campo, dopo una prima fase di gioco equilibrato è il sestetto di casa a mettere il muso avanti nel punteggio (8/6), mentre Terni perde in sicurezza ed è costretta ad arrancare (16/10). La formazione della Contea non abbassa la guardia e continua a martellare sotto rete e allunga fino al 21/14 che indirizza la frazione. Dopo 22′ di gioco l’errore in battuta di Darlaczi consegna il secondo set ai padroni di casa che si portano così sul 2 – 0.

Nel terzo parziale, Terni prova a reagire. L’ex di turno Javier Martinez prova a caricarsi sulle spalle la sua squadra (6/8), ma dall’altra parte della rete risponde un motivatissimo Chillemi che non sbaglia un colpo e a metà frazione riporta avanti la sua squadra (16/13). Terni accusa il colpo e tira i remi in barca, mentre Modica resta sul pezzo e allunga 21 – 17 che lasciano poco speranze di recupero alla formazione umbra che dopo 27′ è costretta alla resa dopo un attacca dal centro che finisce sulla rete e regala il 25/19 che vale il set, partita e incontro per i padroni di casa che tornano a sorridere davanti al pubblico amico del “PalaRizza”. “Una vittoria arrivata dopo una settimana in cui abbiamo lavorato tanto e soprattutto parlato poco – dichiara a fine partita coach Enzo Distefano – Sapevamo che oggi dovevamo tirare fuori una prestazione con la P maiuscola e così è stato. Sapevamo anche che Terni aveva tutto il diritto di avere l’ambizione di venire a Modica, vista la situazione in classifica delle due squadre per fare punti, ma i ragazzi in settimana mi avevano già dato modo di capire che questa partita sarebbe stata esattamente quella che abbiamo giocato. Noi – continua – da adesso in poi ragioneremo di partita in partita, oggi giustamente ci godiamo la vittoria che credo sia stata strameritata perchè siamo stati superiori a Terni in tutte le fasi e in tutti i fondamentali anche se in due set erano riusciti a raggiungerci. Non me ne voglia Terni – conclude coach Distefano – ma oggi le individualità in campo pendevano nettamente dal nostro lato, in situazioni di difficoltà siamo stati molto più lucidi abbiamo commesso meno errori e questo ci ha permesso di scavare il solco tra noi e loro”.

Tra i migliori in campo di oggi Checco Barretta che sta ritrovando la forma migliore e può essere un fattore determinante per il proseguo della stagione. “Questa partita contro Terni ci serviva per alzare soprattutto il nostro morale, è una vittoria meritata che cercavamo. Siamo entrati subito aggressivi in campo, il risultato è arrivato e si è visto quello che siamo in grado di fare. Siamo rimasti concentrati anche quando abbiamo subito i loro break – continua – siamo riusciti a recuperare nuovamente e siamo andati bene sia in contrattacco, sia in sideout e io e i miei compagni siamo tutti molto contenti di questa vittoria. Ora – conclude Barretta – dobbiamo continuare assolutamente su questa strada, lavorare ancora di più in allenamento, noi ci stiamo mettendo tutto quello che abbiamo e non vediamo l’ora di arrivare più preparati di oggi alla prossima partita”.

Avimecc Modica 3

Terni Volley Academy 0

Parziali: 25/23, 25/17, 25/19

Avimecc Modica: Barretta 10, Putini 3, Chillemi 22, Tomasi, Buzzi 8, Garofolo 5, Mariano 10, Nastasi (L1), n.e. Raso, Pappalardo (L2), Bertozzi, Lugli, Cipolloni Save. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Terni Volley Academy: Troiani, Picardo 1, Martinez 14, Basotto 5, Darlaczi 6, Caporossi, Hristov 10, Catinelli 1, Brocatelli (L1), Trappetti (L2), n.e.Giacomini, Iovieno, Bontempo. All. Leondino Giombini; Ass. Cristiano Camardese.

Arbitri: Pierpaolo Di Bari di Fasano e Giulio Cervellati di Bologna.