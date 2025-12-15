A pochi giorni dal Natale, il fondatore del gruppo Facebook Risan, Salvo Bracchitta, porge gli auguri per le festività di fine anno ormai alle porte e coglie l’occasione per tracciare il bilancio dell’anno appena chiuso.

I dati forniti dal pannello di controllo del gruppo Facebook sono i seguenti: le condivisioni sono state del 73.48% e i “likes” del 69.10%; grandi i numeri oltre lo stretto, con un 53,14% di crescita di visualizzazioni grazie ai siciliani residenti fuori regione, in particolare in Toscana, Lombardia, Lazio e Piemonte. Per il Sud, invece, in primo piano Calabria, Campania e Puglia.