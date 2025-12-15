Giornata perfetta, quella di sabato, per l’Asd Giarratana Volley. Sia la formazione maschile che quella femminile si sono imposte con il risultato di 0-3, quindi giocando in trasferta, nei rispettivi campionati di pertinenza. Ed è la prima volta che accade nel corso della stagione. Più nello specifico, il gruppo maschile allenato da Gianluca Giacchi, impegnato nel campionato di Serie C, si è aggiudicato la contesa sul parquet del Volley Misterbianco con i parziali di 19-25, 19-25 e 19-25.

“E’ stata la partita in cui ci siamo espressi meglio – commenta l’allenatore – significa che stiamo crescendo e che questo miglioramento sta finalmente producendo i propri effetti. Dall’altra parte della rete abbiamo trovato una buona squadra che ci ha dato filo da torcere nonostante la giovane età. Noi, quando è stato il caso, abbiamo fatto valere la grande esperienza su cui possiamo contare nei vari reparti”. Ora in classifica il team maschile ha 18 punti e veleggia sempre nei quartieri alti della graduatoria. In D femminile, tutto fin troppo semplice per l’Asd Giarratana Volley che ha fatto un sol boccone, in trasferta, del fanalino di coda Gela. I parziali 14-25, 11-25 e 20-25 parlano di un match a senso unico. “Solo nell’ultimo set, ho cercato di dare spazio un po’ a tutte le ragazze – afferma l’allenatore Saro Corallo – e ci siamo rilassate un poco, non tanto da mettere in dubbio, però, l’andamento del parziale che era già segnato. Stiamo attraversando un momento positivo e cercheremo di proseguire così anche nel prossimo futuro”. Soddisfatto il presidente Salvatore Pagano: “Salutiamo un doppio successo a punteggio pieno che ci galvanizza e che ci fa ben sperare per la prosecuzione di questo progetto teso a rilanciare la pallavolo nella nostra realtà urbana”.