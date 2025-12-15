A Santa Croce Camerina, la Casa di Riposo “Ti Amo Ancora” accende il Natale 2025 con un presepe speciale, capace di raccontare storie di vita, di mani che creano e di futuro da custodire. Un’opera artigianale realizzata interamente con materiali di riciclo – in particolare bottiglie di plastica – che diventa simbolo di memoria, creatività e rispetto per l’ambiente.

“L’iniziativa – afferma la titolare Rossella Ragusa – nasce dal desiderio di trasformare il tempo in qualcosa che lasci ricordi preziosi, attraverso attività concrete e costruttive che coinvolgono attivamente i nostri ospiti, valorizzandone capacità, manualità ed esperienza. Allo stesso tempo, è anche un modo per sensibilizzare le nuove generazioni, e non solo, a uno stile di vita più consapevole, fatto di cuore, memoria e sostenibilità”.

“Il presepe – spiega – nasce infatti da un laboratorio creativo che ha coinvolto attivamente ospiti e operatori della struttura, trasformando i pomeriggi in autentici momenti di condivisione. Settimane di raccolta e selezione delle bottiglie, divise per colore e forma, hanno dato spazio a sorrisi, racconti, ricordi che riaffiorano e legami che si rafforzano. Un lavoro paziente, fatto di gesti semplici e profondi, dove ogni partecipante ha lasciato un pezzo di sé”.

“Le tavole di legno che fanno da sfondo alla Natività sono state disegnate e intagliate grazie alla generosa collaborazione della Falegnameria Micieli e del suo titolare Antonio, che ha accolto con entusiasmo la richiesta della struttura. Le bottiglie, accuratamente lavorate, si sono trasformate negli abiti della Sacra Famiglia, dando nuova vita a ciò che sarebbe stato scartato”.

“Il progetto è stato fortemente voluto dalla responsabile di struttura, Tiziana Tornello, che ha seguito con passione il coordinamento dei lavori, coinvolgendo gli ospiti non solo nella realizzazione del presepe, ma anche nella creazione di tutti gli addobbi esterni, rendendo l’intera struttura un luogo di festa e partecipazione”.

Il presepe sarà esposto all’esterno della Casa di Riposo “Ti Amo Ancora” per tutto il periodo natalizio e sarà visitabile da chiunque desideri avvicinarsi a un’opera che parla di cura, comunità e sostenibilità.

“La Casa di Riposo ‘Ti Amo Ancora’ – conclude Rossella – augura a tutti un Sereno Natale!”.