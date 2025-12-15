Condannati con la pena sospesa ad un anno, un mese e 10 giorni di reclusione, i due albanesi arrestati per tentato furto a Vittoria. La misura cautelare è stata revocata dal Tribunale di Ragusa.

Il furto era stato sventato grazie al pronto intervento della polizia di Stato

Gli agenti li hanno colti in flagranza di reato. Si tratta di due cittadini albanesi, rispettivamente di 38 e 33 anni, accusati di tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale, entrambi irregolari sul territorio nazionale. A seguito di una segnalazione alla sala operativa della presenza di persone sospette all’interno di locali, ubicati in Via Dell’Euro, un tempo utilizzati come laboratori per la realizzazione di sculture da parte del noto artista vittoriese Arturo Di Modica. Le pattuglie intervenute, giunte rapidamente sul luogo, hanno notato due individui che, alla vista degli agenti, hanno tentato una precipitosa fuga, scavalcando la recinzione perimetrale, sperando di disperdersi nella vegetazione circostante, ma i poliziotti li hanno inseguiti, raggiunti e bloccati; dal successivo sopralluogo è emerso che i locali erano stati completamente messi a soqquadro e diverse statue erano state accatastate .

I due albanesi sono comparsi davanti al Tribunale di Ragusa, Giovanni La Terra. Il pm aveva chiesto la condanna ad un anno e dieci mesi. L’avvocato difensore Italo Alia l’assoluzione ed in subordine il minimo della pena con la revoca della misura cautelare, tesi accolta.

Salvo Martorana