Il Comune di Vittoria avvia la rideterminazione degli stalli di sosta e la riorganizzazione della gestione delle aree di parcheggio a pagamento (Zona Blu) nei centri di Vittoria e Scoglitti, nell’ambito delle politiche di miglioramento della mobilità urbana e della regolamentazione della circolazione veicolare.

Il provvedimento, predisposto dalla Direzione Polizia Municipale, si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione urbana e revisione del Piano della Mobilità Sostenibile, con l’obiettivo di garantire una maggiore rotazione dei veicoli, migliorare l’accessibilità alle aree centrali e sostenere le attività commerciali.

La sosta a pagamento si conferma uno strumento essenziale per razionalizzare l’uso degli spazi pubblici, disincentivare la sosta prolungata e favorire una distribuzione più equa dei posti auto.

A Vittoria sono previsti 1.004 stalli di sosta a pagamento, attivi nei giorni feriali nelle fasce orarie 09:00–13:00 e 16:00–20:00, con tariffa pari a € 0,90 l’ora.

A Scoglitti gli stalli di sosta a pagamento sono 278, attivi sia nei giorni feriali che festivi, secondo le fasce orarie stabilite. Nei giorni di sabato e festivi la sosta è regolamentata dalle 16:00 alle 02:00, mentre nei periodi di maggiore afflusso è prevista la fascia 09:00–02:00, con tariffa di € 1,30 l’ora o € 7,00 giornalieri.

Sono confermati gli abbonamenti mensili, trimestrali e annuali riservati a residenti, titolari e dipendenti di attività commerciali e di servizio operanti nelle zone interessate.

Tra le novità introdotte dal provvedimento, l’esenzione dal pagamento del ticket per i veicoli alimentati esclusivamente a motore elettrico, ai quali verrà rilasciato uno specifico pass dedicato. Viene inoltre istituito il “pass rosa”, riservato alle donne in gravidanza e ai genitori con bambini fino a due anni di età, che consentirà la sosta gratuita secondo le modalità previste.

“La riorganizzazione della sosta a pagamento è un intervento necessario per migliorare la mobilità urbana e garantire una maggiore rotazione dei veicoli, soprattutto nelle aree più frequentate. Con questo provvedimento puntiamo a rendere il sistema più ordinato ed equo, tutelando residenti, attività commerciali e categorie più fragili, e accompagnando i processi di riqualificazione e sviluppo di Vittoria e Scoglitti”, – ha dichiarato il sindaco Francesco Aiello.

L’Amministrazione Comunale conferma così il proprio impegno a rendere il sistema della sosta ordinato, efficiente e rispondente alle esigenze di cittadini, residenti e visitatori.