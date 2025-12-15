Un violento incidente stradale si è verificato sulla Strada provinciale 19, nel territorio di Vittoria, coinvolgendo due veicoli: una Fiat Punto e una Citroen C3. Le due auto, a seguito dell’impatto, sono rimaste gravemente danneggiate e praticamente distrutte nella parte anteriore.

Per fortuna, l’esito è stato meno grave di quanto potesse apparire: i coinvolti hanno riportato solo ferite lievi e non si registrano conseguenze serie. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della Compagnia di Vittoria per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La foto scattata sul luogo dell’incidente mostra le due vetture ferme sulla carreggiata notturna, con i danni evidenti ai frontali e i detriti sparsi sull’asfalto.

La SP 19, che collega Vittoria ad altre zone della provincia di Ragusa, è una strada spesso trafficata e teatro di incidenti, soprattutto in condizioni di scarsa illuminazione o visibilità ridotta (foto Franco Assenza).