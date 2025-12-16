Matelica trova una serata straordinaria nelle percentuali e la Passalacqua esce dal Pala Chemida sconfitta. Un risultato bugiardo quello che appare a fine gara: 38 punti di scarto. Ad inizio della partita le due squadre sono molto contratte; nei primi minuti di gioco grande energia ma poche realizzazioni; Matelica metterà dentro i primi punti dopo due minuti di gioco e ne dovranno passare altri due per il primo canestro di Ragusa con Moriconi dall’arco grande: 5 a 3. La Passalacqua costruisce tantissimo ma è la fase realizzativa a non premiare gli sforzi e le intenzioni delle aquile iblee mentre per le padrone di casa il canestro sembra essere amico e sono veramente pochissimi i tiri a campo aperto.

Il primo quarto lo chiude Matelica già con un vantaggio importante, 24-11. E se Pilakouta viene raddoppiata con sapienza, è l’impatto di Effor a dare l’abbrivio alle padrone di casa. Nella ripresa è ancora Matelica a macinare canestri fino al +28 con Ragusa che continua a costruire ma che non riesce a concretizzare. Sei punti in fila di Cedolini portano alla sirena la Passalacqua a -23, 44 a 21. Poco altro da raccontare. Il rientro dagli spogliatoi non cambia il trend; una Bacchini marziana, 28 punti messi dentro, con tiri per la maggior parte dei casi contrastati, infonde coraggio anche alle compagne di squadra che osano in una serata dove sembra entrare tutto. Non è sicuramente buona la serata per la Passalacqua che pur facendo vedere un buon basket per i primi due quarti di gioco, permette a Matelica di salire in cattedra e di dilagare nel finale. La Halley Thunder ha tirato con il 50 per cento da 2 e il 66% da 3 mentre Ragusa con il 29% da 2 e l’8% da 3. Sono i punti da palle perse (19) e i 17 assist di Matelica a chiudere il racconto di una serata storta.

“Non sono solo le percentuali, sono delusa dall’atteggiamento in campo – commenta Mara Buzzanca, coach Passalacqua – . Non siamo queste. Non ho visto nella seconda parte del match una squadra combattiva; oggi mi sono sembrate rinunciatarie. E’vero che l’ossigeno e la fiducia la ottieni sul canestro realizzato ma anche in difesa non c’è stata né grinta né determinazione. A questo si aggiungono le difficoltà nelle rotazioni con una squadra corta, per gli infortuni di Labanca e Consolini, con Johnson ancora affaticata dopo 20 giorni di stop e le vicissitudini del viaggio. Matelica è una squadra strutturata, difficile affrontarla in un turno infrasettimanale che non ti permette nemmeno di rifiatare”.

Nessuna scusante ma le ragazze sono partite ieri pomeriggio da Ragusa con un volo da Catania, per Perugia, dirottato su Roma per nebbia. Arrivo in albergo quasi all’una di notte, una odissea che è stata evidenziata anche nel corso della telecronaca dagli attenti giornalisti di Matelica. Contano alla fine i due punti. Matelica ha meritato di vincere.

IL TABELLINO

Halley Thunder Matelica – Passalacqua – 81-43

24-11; 42-21 (20-10); 61-34 (17-13); 81-43 (20-9)

Matelica: Trzeciak 8, Cabrini 4, Bacchini 28, Chiovato 11, Battellini ne, Gramaccioni ne, Zamparini, Lo Russo, Bonvecchio 3, Lizzi 9, Offor 6, Pilakouta 12. All. Matassini

Passalacqua Ragusa: Consolini 2, Cedolini 10, Mazza 5, Stroscio 5, Moriconi 5, Narviciute, Olodo 4, Di Fine 4, Labanca ne, Johnson 8. All.Buzzanca

Note. Tiri da due: Matelica 25/53 (43%) Ragusa 13/44 (29%); Tiri da tre: Matelica 10/15 (66%), Ragusa 2/25 (8%); Tiri liberi: Matelica 5/11 (45%) Ragusa 11/12 (91%); Rimbalzi: Matelica 51, Ragusa 41: Palle perse Matelica 17, Ragusa 18; Palle recuperate Matelica 9, Ragusa 7; Assist Matelica 17, Ragusa 6.

Arbitri: Elia Scaramellini di Pesaro Urbino e Marco Pratola di Chieti.