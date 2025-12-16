L’Assemblea regionale dei Giovani di Ance Sicilia ha eletto all’unanimità il dott. Gianluca Zaccaria, Ceo di Siag srl, associata Ance Ragusa, nuovo presidente per il mandato 2025–2028.

Zaccaria succede all’ing. Marco Colombrita, che ha guidato il gruppo negli ultimi anni con impegno, serietà e spirito di servizio, contribuendo alla crescita e al rafforzamento del ruolo dei Giovani all’interno del sistema Ance Sicilia.

Il presidente Zaccaria sarà affiancato dai seguenti quattro vicepresidenti da lui stesso indicati:

– Ludovico Porto, con delega alla Comunicazione e alle Relazioni Esterne (Ance Catania);

– Giacomo Scancarello, con delega all’Innovazione e alla Formazione (Ance Palermo);

– Francesco Castrovinci, con delega alla Sostenibilità e alla Rigenerazione del costruito (Ance Messina);

– Vito Lo Scrudato, con delega alla Rete Interna e alla Coesione associativa (Ance Agrigento).

“Al nuovo Presidente e alla sua squadra vanno i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che questo mandato possa rappresentare una nuova fase di innovazione, partecipazione e crescita per i Giovani imprenditori edili siciliani”, dice il presidente di Ance Ragusa, Giorgio Firrincieli.