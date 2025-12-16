Gli agenti della Polizia di Stato, appartenenti al commissariato Ps di Vittoria, hanno tratto in arresto un minore di 15 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti reiterati, tentata estorsione e minacce gravi nei confronti dei genitori.

L’equipaggio di una volante è intervenuto presso un’abitazione del centro cittadino, a seguito della chiamata di un donna al 112 la quale aveva segnalato che il proprio figlio minore aveva messo a soqquadro l’abitazione, come era avvenuto in altre circostanze, e aveva minacciato con un coltello a scatto il padre, il quale aveva opposto un rifiuto alla sua richiesta della somma di 1600 euro per l’acquisto di un ciclomotore, nonostante fosse sprovvisto di patente di guida.

Anche in presenza degli agenti intervenuti, il minore ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo e violento, e a rivolgere minacce di morte ai genitori.

Il 15enne è stato tratto in arresto e associato presso il Centro di Prima Accoglienza di Catania, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni della città etnea.