Ieri sera “Nel blu” di Mario Perrotta ha conquistato il Premio Ubu 2025 come miglior progetto sonoro. Lo spettacolo arriva a Ragusa come ultimo, intenso appuntamento della quarta edizione del festival “Ragusa dietro il sipario – Le parole fragili del nostro tempo”, riconosciuto dal Ministero della Cultura, e celebra la vita e l’arte di Domenico Modugno, l’uomo che con una canzone ha insegnato all’Italia a volare. Sabato 20 dicembre alle ore 20.30 e domenica 21 dicembre alle ore 18.30, al Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla, il pubblico sarà guidato in un viaggio teatrale che attraversa la vita, i sogni e l’ostinata ricerca della felicità di Modugno. Con voce e corpo, Mario Perrotta – attore, autore e regista più volte vincitore del Premio Ubu – racconta l’ascesa umana e artistica di un artista capace di trasformare il canto in gesto di libertà e speranza. Il riconoscimento di ieri, ottenuto insieme a Vanni Crociani, Giuseppe Franchellucci e Massimo Marches, valorizza l’eccellenza del lavoro musicale dello spettacolo. Le musiche riarrangiate di Modugno diventano drammaturgia viva e vibrano di libertà e speranza, unendo il Sud al mondo e la malinconia alla felicità.

«C’è stato un momento in cui il nostro Paese, e gran parte del mondo, è apparso felice – si legge nelle note di regia – Gli anni del boom economico, quando la gente era carica di futuro negli occhi. E se c’è un uomo che incarna tutto questo, quell’uomo è Domenico Modugno. Con una sola canzone rese l’intero Occidente felice di esistere. Eppure lui sapeva di lavorare sull’effimero, ma continuava a crederci: “Io voglio cantare la felicità. Anche se non esiste, mi voglio illudere che esista, devo credere che esista”». Produzione Permar Compagnia Mario Perrotta, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale.

«Avere sul nostro palco Mario Perrotta, Vanni Crociani, Giuseppe Franchellucci e Massimo Marches, premiati ieri con il Premio Ubu 2025, è per noi un grande orgoglio – spiegano le direttrici artistiche Vicky e Costanza Di Quattro – Siamo felici di chiudere questa edizione di “Ragusa dietro il sipario” omaggiando Domenico Modugno, un artista che ha fatto della libertà un canto. Con “Nel blu” lasciamo che la sua musica ci ricordi che la speranza non è un rifugio, ma un atto di coraggio, un volo leggero capace di attraversare anche le giornate più grigie. La programmazione del Teatro Donnafugata proseguirà con altri imperdibili spettacoli».

“ Nel blu” si inserisce nel “cuore della stagione” del festival “Ragusa Dietro il Sipario”, curato dall’Associazione culturale Donnafugata 2000, giunto alla quarta edizione e dedicato quest’anno alla “speranza” come parola guida.

La messinscena dello spettacolo sarà accompagnata da un aperitivo offerto nel foyer del teatro.