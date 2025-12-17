Il Generale di Brigata Ubaldo Del Monaco, comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, nel pomeriggio del 16 dicembre si è recato in visita al Comando Provinciale di Ragusa per lo scambio di auguri per le festività natalizie.

L’Ufficiale Generale è stato accolto dal Comandante Provinciale, Colonnello Carmine Rosciano, dagli Ufficiali, dai Comandanti di Stazione, da una rappresentanza di militari della provincia iblea e da una rappresentanza della Sezione A.N.C. (Associazione Nazionale Carabinieri) di Ragusa.

All’incontro hanno partecipato anche i comandanti dei reparti speciali, Nas e Nil, presenti in provincia.

Nel corso della visita il generale Del Monaco ha formulato gli auguri di buone feste ai Carabinieri della provincia, estendendoli anche alle famiglie dei militari, e li ha ringraziati per l’impegno profuso quotidianamente nell’espletamento dei servizi e per l’importante funzione di rassicurazione sociale che da sempre i Carabinieri svolgono.

In particolare il Comandante della Legione Carabinieri ha espresso il suo apprezzamento per la professionalità dimostrata ed i risultati conseguiti nel corso dell’anno che sta per concludersi. Risultati, ha sottolineato, riconosciuti non solo dall’Autorità Giudiziaria e dalle Istituzioni locali, ma anche dalla cittadinanza, che manifesta da sempre stima e riconoscenza verso l’operato dei Carabinieri.

Parole di gratitudine sono state formulate dal Comandante della Legione anche per i rappresentanti delle Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, custodi della storia e dei valori dell’Arma.