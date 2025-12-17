Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio sulla Ragusa-Modica, nei pressi del ponte Guerrieri. Per cause da accertare, il semirimorchio di un autoarticolato si è sganciato creando letteralmente il panico tra gli automobilisti. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma si è rapidamente formata una lunghissima colonna di auto, in una strada assai trafficata come il tratto in questione. Sono intervenuti i Vigili del fuoco con una autogru per liberare la careggiata dal mezzo pesante. Il traffico, naturalmente, ha subito notevoli rallentamenti.