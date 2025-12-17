La città di Ragusa, assieme al Sud est siciliano, ha vissuto oggi una grande emozione per il passaggio della fiaccola olimpica dei giochi invernali Milano-Cortina 2026. Alle 13 ha attraversato Ragusa.
Partenza da viale Europa, poi transito in corso Italia, sino al sagrato della cattedrale, dove c’è stato lo scambio delle fiaccole da parte dei tedofori, quindi arrivo sino in prossimità del Comune per gli scatti di rito con i rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose. Tra gli altri, c’erano il vescovo, mons. Giuseppe La Placa, e il sindaco, Giuseppe Cassì.
Quindi la fiaccola ha proseguito il proprio percorso sino ad arrivare in via ing. Migliorisi dove poi la carovana ha proseguito verso un altro territorio. Grande entusiasmo ed emozione tra la gente al passaggio dei tedofori.