Pesante incidente stradale questa sera sulla Strada provinciale 2, all’uscita di Acate per Vittoria, di fronte a un autosalone (foto Franco Assenza).

Coinvolte una Volkswagen Golf 5 e una Lancia Y, ferita una donna. E’ stata trasportata dal 118 all’ospedale di Vittoria: le sue condizioni non sono gravi e la prognosi non dovrebbe superare i 30 giorni, tant’è che i veicoli coinvolti non sono stati posti sotto sequestro preventivo.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso. La strada è rimasta chiusa per diverse ore, fino al completamento delle operazioni di rito, inclusa la redazione delle planimetrie per ricostruire la dinamica dell’incidente, la rimozione dei veicoli e il ripristino in sicurezza del manto stradale secondo le norme post-incidente a regola d’arte.

Rilievi a cura dei carabinieri della Compagnia di Vittoria.