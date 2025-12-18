Sono in vendita i biglietti del collegamento aereo Comiso–Verona operato da Volotea, con avvio dal 31 marzo e operatività fino alla fine di ottobre, con due frequenze settimanali programmate nei giorni di martedì e venerdì. Il ripristino della rotta rappresenta un risultato concreto delle azioni messe in campo dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per il rilancio e il rafforzamento della connettività dello scalo di Comiso, nell’ambito delle politiche di sostegno allo sviluppo economico e turistico del territorio.

“L’attivazione di questo ulteriore volo consente di consolidare i collegamenti tra la Sicilia sud-orientale e il Nord Italia, intercettando flussi di traffico passeggeri strategici e favorendo in particolare il turismo incoming verso l’area ragusana, con ricadute positive sull’intero sistema locale”, dichiara la Presidente Maria Rita Schembari.

“Esprimo grande soddisfazione per il risultato raggiunto: il ritorno del collegamento Comiso–Verona è il frutto di un lavoro amministrativo puntuale e di una visione strategica orientata alla valorizzazione dello scalo di Comiso come infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio. Ringrazio la compagnia Volotea per l’investimento e per la collaborazione istituzionale avviata, così come gli uffici del Libero Consorzio Comunale di Ragusa per l’impegno e la professionalità dimostrati in tutte le fasi della procedura. Un riconoscimento particolare va all’ingegnere Carlo Sinatra, che ha diretto e coordinato il lavoro degli uffici in maniera determinante per il buon esito dell’iniziativa”, aggiunge.