Dal finanziamento al confronto. Il consigliere comunale di Ragusa, Giovanni Sortino, ha partecipato all’incontro promosso, con la presidente del Libero consorzio comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari, e il vicesindaco Gianni Giuffrida, con una delegazione dei residenti che abitano in prossimità delle strade provinciali 13 e 14, la cosiddetta “strada dei Cento Pozzi” che poi interseca quella dei “Cincu Zucchi”.

E’ stato, infatti, finanziato un progetto da 800.000 € per il miglioramento della viabilità lungo le arterie stradali in questione. “Prima di passare alla fase esecutiva del progetto con l’avvio dei lavori, però – sottolinea il consigliere Sortino – è sempre importante avviare un confronto con chi vive tutto l’anno questi luoghi per recepire indicazioni, suggerimenti e fare un punto della situazione. Sono davvero soddisfatto perché, dopo oltre un anno di incontri con il comitato promotore presso la Provincia, il Comune e altri enti, le speranze sembravano affievolirsi, nonostante l’installazione di una telecamera e la costante rimozione delle microdiscariche effettuata dal Libero consorzio. Ora, invece, la notizia del progetto e del relativo finanziamento ripaga gli sforzi compiuti da tutti e rappresenta un segnale importante di risposta da parte della politica alle istanze dei cittadini”. “Questo finanziamento, insieme al progetto per la realizzazione del marciapiede e della pubblica illuminazione in via Colleoni (dal convento “Cor Jesu” fino alla parte finale del tratto comunale) finanziato con fondi Anas – conclude Sortino – permetterà di migliorare in modo significativo la viabilità e la sicurezza di una zona di Ragusa oggi sempre più antropizzata”.