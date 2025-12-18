L’assemblea generale della Flai Cgil di Ragusa ha eletto Franco Cascone (nella foto) nuovo segretario generale della categoria dei lavoratori agricoli. La nomina, approvata a larghissima maggioranza, è avvenuta alla presenza di Tonino Russo, segretario generale della Flai Cgil Sicilia, di Tina Balì, segretaria nazionale della Flai, di Giuseppe Roccuzzo, segretario generale della Cgil di Ragusa, e di Francesco Lucchesi, segretario regionale della Cgil Sicilia, al termine di un ampio e partecipato dibattito che ha rinnovato la fiducia dell’organizzazione nella linea sindacale e nella traiettoria tracciata per i prossimi anni. Cascone subentra a Salvatore Terranova, che ha guidato la Flai Cgil ragusana per otto anni, concludendo il proprio mandato nel pieno rispetto delle norme statutarie.

Un avvicendamento improntato a trasparenza e continuità, coerente con una tradizione che valorizza democrazia interna e ricambio. Nel corso dei lavori è stato più volte richiamato l’impegno di Terranova in un periodo complesso per l’agricoltura, segnato da profonde trasformazioni produttive, criticità occupazionali e dalla necessità di rafforzare tutele contro sfruttamento e irregolarità. Con l’elezione di Cascone si apre una nuova fase, in cui la Flai Cgil di Ragusa sarà chiamata a misurarsi con sfide decisive: salario dignitoso, sicurezza sul lavoro, legalità, diritti dei lavoratori stagionali e qualità delle filiere.

Nel suo intervento, Cascone ha espresso gratitudine a Salvatore Terranova per il contributo profuso e ha ringraziato l’intera organizzazione. Ha inoltre richiamato l’attenzione sul dramma che continua a consumarsi in Palestina e ha sottolineato l’intenzione di proseguire e consolidare il percorso costruito in questi anni insieme alle lavoratrici e ai lavoratori. La Flai Cgil di Ragusa ha rivolto a Franco Cascone gli auguri di buon lavoro, nella convinzione che la sua guida saprà coniugare competenza, ascolto e determinazione, nel solco dei valori fondanti della Cgil e a tutela di chi opera nel settore agricolo.