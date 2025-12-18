Esplode di gioia il “Pietro Scollo”: il Modica si aggiudica il derby della Contea, valido per la semifinale di Coppa Italia Eccellenza, superando il Vittoria 1-0. Un successo di misura ma di enorme peso specifico, che spalanca ai rossoblù le porte della finalissima. Come previsto, gara tesa e bloccata, giocata sui nervi e sulla strategia. L’equilibrio della prima frazione si spezza allo scadere: al 47’ del primo tempo Cappello viene atterrato in area e l’arbitro indica senza esitazioni il dischetto. Dagli undici metri si presenta lo specialista Bonanno: rincorsa fredda, portiere spiazzato e sfera in fondo al sacco. L’avvio era stato di marca ospite, con Giordano a sfiorare il bersaglio con un destro a giro che lambisce il palo.

Pronta la replica modicana: Sclafani controlla largo, cross teso per Belluso che calcia di prima ma non impatta al meglio e la conclusione termina sul fondo. Al 14’ ancora Vittoria pericoloso su palla inattiva, con una punizione tagliata che costringe Romano agli straordinari nel traffico dell’area. Al 33’ occasione Modica: gran verticalizzazione per Bonanno, che protegge e addomestica la sfera ma, al momento dell’affondo, scivola e non riesce a imprimere forza al tiro. In chiusura di tempo, dopo una serie di rimpalli tra l’attacco di casa e Di Carlo, il pallone arriva a Cappello: nuovo contatto, penalty assegnato e trasformazione impeccabile di Bonanno. Nella ripresa mister Figliomeni corre ai ripari e inserisce Sferrazza, Cocimano, Lucarelli e Malandrino, puntando su esperienza e fisicità per rimettere in carreggiata la sfida.

La prima vera palla-gol è però del Modica al 20’: ripartenza fulminea, Sessa si presenta al tiro e sfiora il palo alla destra di Malandrino. Al 24’ chance colossale per Savasta, lanciato sul filo del fuorigioco: nessuna segnalazione dell’assistente, l’attaccante salta il portiere e calcia da posizione defilata, ma trova l’esterno della rete. Col passare dei minuti il Vittoria alza il baricentro e al 34’ va vicino al pari: incornata potente di Mazza e straordinario riflesso di Romano, intervento dal valore di un gol. Nel finale, brutto intervento di Cacciola e rosso diretto; il risultato però non cambia più. Con questa vittoria, il Modica stacca il pass per l’ultimo atto della manifestazione, confermando la crescita del collettivo e la solidità di un gruppo capace di esaltarsi nelle sfide da “dentro o fuori”. La finale si disputerà a Sciacca contro la locale Unitas, sul terreno saccense. Per la proprietà rappresentata da Mattia Pitino e Luca Gugliotta si tratta della seconda finale di Coppa Italia dopo quella vinta in Promozione, la prima nella categoria dell’Eccellenza.

MODICA 1

VITTORIA 0

Modica Calcio: Romano, Valenca, Sessa, Asero (74′ Misseri), Belluso (55′ Savasta), Mollica, Sclafani (61′ Alioto), Sangare, Intzidis, Cappello, Bonanno 85′ Torres). Panchina: Truppo, Incatasciato, Savasta, Alioto, Nicolò Brugaletta, Misseri, Simone Brugaletta, Spadaro, Torres. Allenatore: Filippo Raciti.

Vittoria: Di Carlo (51′ Malandrino), Amenta, Marino (61 ‘ Messina), Bossa, Zappala (46′ Sferrazza), Awuah, Leggio, Mazza, Cacciola, La Mantia (57′ Cocimano), Giordano (61’ Lucarelli). Panchina: Malandrino, Messina, Sferrazza, Simola, Lucarelli, Maletic, Cocimano, Rotante. Allenatore: Antonio Figliomeni.

Marcatori: 47’ pt Bonanno (M)

Ammoniti: Valenca, Asero, Misseri, Cappello (M)

Espulsi: Cacciola (V)