Il questore di Ragusa ha disposto la sospensione di una attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande di Ispica per la durata di 7 giorni, a seguito di specifica segnalazione della Compagnia Carabinieri di Modica.

Il provvedimento, emesso dall’autorità provinciale di pubblica sicurezza, ha recepito quanto documentato dai militari, i quali hanno accertato la continua frequentazione da parte di pregiudicati del locale, diventato abituale punto di ritrovo degli stessi, utilizzato altresì per lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche a minori.

Pertanto, l’esercizio commerciale, come previsto dall’atto, istruito dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura, a cui hanno dato esecuzione i Carabinieri, rimarrà chiuso al pubblico per il periodo previsto.