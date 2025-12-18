“Il vostro servizio vi pone spesso di fronte a situazioni complesse, a decisioni difficili, a un carico di responsabilità che esige equilibrio, lucidità e senso del dovere. Il Vangelo di oggi non chiede l’assenza della fatica, né propone modelli irrealistici di perfezione; invita piuttosto a custodire il cuore, perché l’esercizio dell’autorità non perda mai il riferimento alla dignità della persona e al bene comune”. Così il vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, in un passo dell’omelia di questa mattina, in cattedrale, nel contesto del precetto natalizio interforze. Erano presenti i rappresentanti di tutte le forze armate presenti sul territorio ibleo. C’erano le massime autorità provinciali, a cominciare dal prefetto Giuseppe Ranieri (foto Bracchitta).