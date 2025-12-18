È successo intorno alle 17,30 di ieri a Scicli nella “strada bianca” che porta verso Arizza. L’incidente è avvenuto nei pressi della frazione, una donna era a piedi ed è stata investita da un’auto il cui conducente ha fatto perdere subito le proprie tracce. Soccorsa e portata in ospedale, la donna ha riportato ferite e lesioni guaribili in 30 giorni.

Partendo dalle poche notizie acquisite, invece, gli agenti della polizia locale si sono messi subito alla ricerca della vettura incriminata che non senza difficoltà è stata individuata. Il conducente sarà denunciato alle autorità competenti.