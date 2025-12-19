Il titolare di un esercizio commerciale di Scicli richiedeva l’intervento delle forze dell’ordine presso la sua attività per la presenza di una persona in stato di forte alterazione che arrecava disturbo ai clienti del locale. Intervenivano rapidamente i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Modica che, una volta individuato il segnalato ancora nei pressi del locale, cercavano di portarlo alla calma.

Seguiva invece una violenta reazione dell’uomo che dapprima si rifiutava di spostarsi e poi, sempre in forte stato di agitazione, iniziava a spintonare e colpire i carabinieri intervenuti. Nel frattempo veniva richiesto l’intervento del 118 e giungeva in zona anche una pattuglia della Guardia di Finanza di Pozzallo per dare supporto garantendo una cornice di sicurezza e per tutelare l’incolumità dei presenti. Il tunisino veniva finalmente ricondotto alla calma e convinto a rientrare nella sua abitazione. Il 36enne dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

A Ragusa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del capoluogo ibleo hanno deferito per guida in stato di ebrezza un ventenne che, coinvolto con la sua vettura in un incidente stradale con feriti, a seguito dell’intervento e contestuale accertamento etilometrico, è stato trovato positivo, con un tasso di alcool nel sangue notevolmente superiore a quello consentito. Per lui è scattato, come previsto dal Codice della strada, il ritiro della patente. Il documento di guida è stato trasmesso alla Prefettura per il procedimento di sospensione.