La sede dell’Ordine degli Architetti di Ragusa ha ospitato le elezioni per il rinnovo delle cariche della Fondazione Arch, istituzione che promuove la cultura architettonica e supporta la crescita professionale degli architetti del territorio.

Il nuovo consiglio della Fondazione Arch è così composto. Presidente: Cristiana Cannistrà; vicepresidente: Antonio Buscema; tesoriere: Melissa D’Avola; segretario: Giovanni Fede; consiglieri: Alessandro Battaglia, Anna Fidelio, Chiara Mezzasalma, Annalisa Padua, Arianna Padua. La Fondazione Arch nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura dell’architettura, sostenere la formazione continua dei professionisti e favorire il dialogo tra architetti e comunità, attraverso eventi, workshop e iniziative di divulgazione.

Il presidente dell’Ordine degli Architetti di Ragusa, Vincenzo Pitruzzello, ha commentato: “L’elezione del nuovo consiglio rappresenta un importante passo avanti per la Fondazione Arch. Siamo certi che la presidente Cannistrà e il suo team sapranno guidare la Fondazione verso nuovi traguardi, promuovendo la qualità dell’architettura e valorizzando le competenze dei nostri professionisti. Auguro a tutti buon lavoro e pieno successo nelle attività future”. La neoeletta presidente Cristiana Cannistrà ha espresso la propria gratitudine: “Ringrazio per la fiducia accordatami. Insieme al consiglio, ci impegneremo a rafforzare il ruolo della Fondazione come punto di riferimento per la crescita culturale e professionale degli architetti del territorio provinciale ragusano”.