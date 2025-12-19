Ieri pomeriggio si è svolta la presentazione del Quaderno Caritas, in occasione del 50° anniversario di Caritas Ragusa (1975–2025), un momento di condivisione e memoria che racconta mezzo secolo di prossimità e servizio.
All’incontro hanno preso parte mons. Giuseppe La Placa, il direttore Domenico Leggio, Vincenzo La Monica, responsabile dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, con la moderazione di Emanuele Occhipinti, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali.
Il Quaderno Caritas è articolato in tre capitoli:
la storia della nascita di Caritas Ragusa
i servizi che quotidianamente la Caritas svolge sul territorio
i preziosi interventi caritativi, nati dall’ascolto attento della persona
A chiudere, le testimonianze di chi ha beneficiato dei servizi Caritas, voci autentiche che raccontano come, nei momenti di difficoltà e fragilità, l’incontro con la Caritas sia stato segno concreto di speranza.
Nel biennio 2024–2025, questo impegno si traduce anche in numeri che parlano di persone:
• 12.532 interventi realizzati
• +215% rispetto al 2022
• 6,2 interventi medi per famiglia
A conclusione, il vescovo ha ricordato il senso profondo del servizio Caritas:
«La prossimità nasce dall’ascolto e dalla capacità di restituire dignità alle persone. È in questo cammino, vissuto con fedeltà e gioia, che il servizio ecclesiale trova la sua verità.»