Ieri pomeriggio si è svolta la presentazione del Quaderno Caritas, in occasione del 50° anniversario di Caritas Ragusa (1975–2025), un momento di condivisione e memoria che racconta mezzo secolo di prossimità e servizio.

All’incontro hanno preso parte mons. Giuseppe La Placa, il direttore Domenico Leggio, Vincenzo La Monica, responsabile dell’Osservatorio delle Povertà e delle Risorse, con la moderazione di Emanuele Occhipinti, direttore dell’Ufficio Comunicazioni Sociali.

Il Quaderno Caritas è articolato in tre capitoli: la storia della nascita di Caritas Ragusa i servizi che quotidianamente la Caritas svolge sul territorio i preziosi interventi caritativi, nati dall’ascolto attento della persona

A chiudere, le testimonianze di chi ha beneficiato dei servizi Caritas, voci autentiche che raccontano come, nei momenti di difficoltà e fragilità, l’incontro con la Caritas sia stato segno concreto di speranza.

Nel biennio 2024–2025, questo impegno si traduce anche in numeri che parlano di persone: •⁠ ⁠12.532 interventi realizzati •⁠ ⁠+215% rispetto al 2022 •⁠ ⁠6,2 interventi medi per famiglia

A conclusione, il vescovo ha ricordato il senso profondo del servizio Caritas: