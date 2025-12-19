Questa mattina, a Santa Croce Camerina, è stato ufficialmente inaugurato il plesso scolastico “Dieci Aule”, al termine dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’edificio. Alla cerimonia hanno partecipato alunni, docenti, personale scolastico, famiglie e rappresentanti delle istituzioni locali con il Sindaco Peppe Dimartino, i componenti della giunta, il presidente del consiglio comunale ed una delegazione della civica assise e la dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, Daniela Mercante, in un clima di festa e condivisione, a testimonianza del forte legame tra la comunità e il proprio sistema educativo.

L’intervento ha completamente rigenerato il plesso, rendendolo sicuro, antisismico e conforme ai più alti standard di efficienza energetica, con spazi moderni e salubri pensati per garantire ai bambini condizioni di apprendimento ottimali. Si tratta di un significativo passo avanti per il polo scolastico comunale, inserito in un progetto complessivo di oltre 15 milioni di euro che prevede il recupero degli edifici esistenti, l’adeguamento sismico, l’efficientamento energetico e la realizzazione di nuove strutture come asilo nido e mensa.

La riqualificazione del plesso “Dieci Aule” è stata resa possibile grazie a un finanziamento del PNRR pari a 2 milioni e 940 mila euro, a conferma dell’attenzione dell’Amministrazione comunale alla sicurezza, alla qualità e all’innovazione degli spazi educativi, elementi fondamentali per garantire il diritto allo studio e il benessere dei nostri bambini.



L’inaugurazione odierna rappresenta la prima restituzione concreta alla città di una delle strutture del polo scolastico, frutto di un lavoro condiviso con studenti, famiglie e docenti. Un segno tangibile dell’impegno della comunità per garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.



Dichiarazione del Sindaco Peppe Dimartino: “Oggi è una giornata storica per Santa Croce Camerina. Con questo primo intervento restituiamo alla comunità un plesso scolastico sicuro e moderno, adeguato alle esigenze dei nostri ragazzi. Si tratta di un passo importante di un progetto complessivo che prevede oltre 15 milioni di euro di investimenti per la ristrutturazione degli edifici, l’adeguamento sismico ed energetico, la realizzazione di un nuovo asilo nido e di una mensa. Il lavoro continuerà nei primi mesi del 2026 con il completamento di tutti gli altri edifici, chiudendo un capitolo straordinario per la nostra città e aprendo nuove opportunità per il futuro dei nostri studenti”.