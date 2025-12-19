Nell’ambito di un’intensificazione mirata dei controlli sul territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa hanno sottoposto a sequestro 13.364 articoli e segnalato, in via amministrativa, quattro titolari di esercizi commerciali. L’operazione, finalizzata alla tutela della salute pubblica, ha portato al blocco amministrativo di prodotti natalizi non conformi — tra cui addobbi e giocattoli — già esposti per la vendita e privi delle indispensabili informazioni per il consumatore: precauzioni d’uso, materiali impiegati e descrizioni in lingua italiana. Indicazioni, queste, necessarie anche per individuare l’eventuale presenza di sostanze nocive o allergeni. I responsabili, attivi a Ragusa, Vittoria, Pozzallo e Scicli, sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, fino a un massimo di 25.823 euro. L’azione della Guardia di finanza iblea conferma il costante impegno del Corpo nella prevenzione e nel contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri o non conformi, a tutela del mercato, delle imprese rispettose delle regole e dei consumatori.