Ragusa dice addio alla supercentenaria più longeva dell’intera Sicilia e a una delle prime quindici in Italia. E’ venuto a mancare Rosaria Martorana, che il 27 ottobre scorso aveva festeggiato 111 anni.

Nata a Ragusa il 27 ottobre 1914, Rosaria Martorana, che in passato ha lavorato come infermiera, conservava ancora una lucidità e una vitalità straordinarie.

I funerali si terranno domenica 21 dicembre alle 10 nella chiesa di San Pio X.

Lo scorso ottobre, la festa per i 111 anni si era svolta all’interno della struttura che ospitava la signora Martorana, dove familiari, istituzioni e cittadini si erano riuniti per renderle omaggio in un clima di commozione e festa.

All’evento erano presenti il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, il sindaco Peppe Cassì con alcuni rappresentanti della giunta comunale, e la presidente della consulta femminile, Gianna Miceli.

Il vescovo La Placa, che già in passato aveva fatto visita a nonna Rosaria, aveva voluto impartire la propria benedizione, elogiandone la serenità e la profonda fede. Il sindaco Cassì, consegnandole un omaggio ufficiale, aveva sottolineato quanto la città sia fiera di poter annoverare tra i suoi cittadini una donna così longeva e rappresentativa dei valori di resilienza e speranza.