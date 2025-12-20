Ritorna a Monterosso Almo il presepe vivente, tra i più antichi della Sicilia. E per il 15esimo anno ci sarà la presenza dell’associazione “Ricordi di terra nostra”, con i suoi figuranti.

“Siamo partiti nella lontanissima ventiquattresima edizione” ricorda il presidente Emanuele Bracchitta che aggiunge: “In questi anni di collaborazione non si può dimenticare Paolo Tavano e Giovanni Distefano, che ci hanno voluto all’interno del presepe”.



“Per noi è sempre un piacere aderire a questa iniziativa, che porta alla rappresentazione vivente numerose persone che conoscono noi di Ragusa. Anche quest’anno le nostre scene saranno “u firraru e U mulinu”. L’associazione ringrazia gli amici di Monterosso Almo, dal presidente Mario Accomando a tutto il comitato, per aver riconfermato la nostra presenza all’interno del presepe vivente di Monterosso Almo, il presepe più antico di tutta la Sicilia che raggiunge quest’anno la sua trentanovesima edizione”.

“Nell’attesa invitiamo a vedere gli speciali sulla nostra pagina curati dal gruppo Risan di Salvo Bracchitta – prosegue Emanuele Bracchitta – Per cui vi aspettiamo il 26 e 28 dicembre e l’1, il 4 e 6 gennaio per scambiarci gli auguri di buone feste”.