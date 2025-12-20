Atto vandalico al cimitero di Vittoria, l’ossario presente nel sito comunale è stato vandalizzato. Il dirigente comunale Elio Cicciarella, attraverso un post social, fa sapere che si è registrato subito il ripristino immediato dell’ossario vandalizzato. E poi si lancia in un interrogativo inquietante che suscita numerose perplessità: “L’ombra di messe nere ad opera di gruppi dediti al satanismo all’esoterismo?”. Una domanda a cui è difficile rispondere, ma se l’architetto ha messo in giro questa ipotesi vuol dire che avrà elementi tali da spingerlo a dubitare in questo senso considerato che ha potuto verificare direttamente sul campo quello che è accaduto.