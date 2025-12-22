La sala “Gianni Molè” del palazzo della Provincia di Ragusa ha ospitato la terza giornata del corso di qualifica per Auditor, un’iniziativa promossa da Anc Ragusa e dedicata ai fondamenti dello standard. L’incontro ha riunito numerosi professionisti del settore in una sessione formativa in presenza, focalizzata sullo standard Uni/PdR 167 – I Parte. Durante la giornata, si è approfondito il significato e l’importanza dello standard, esplorandone lo scopo, l’ambito di applicazione e i riferimenti normativi e legislativi di riferimento. I partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi su termini e definizioni essenziali, principi fondamentali e la struttura di riferimento dello standard, soffermandosi anche sul sistema dei controlli e sull’approccio basato sul rischio. La dottoressa Marcella Caradonna ha guidato i lavori con grande competenza, accompagnando i presenti in un percorso di analisi tecnica e operativa. Il suo intervento ha fornito strumenti pratici per l’applicazione efficace dello standard nei processi di audit, suscitando un vivace interesse e stimolando il confronto tra i partecipanti.

Il presidente di Anc Ragusa, Giovanni Frasca, ha sottolineato l’importanza di questa giornata formativa, evidenziando come rappresenti un ulteriore passo nell’impegno dell’associazione per la qualificazione professionale continua. “L’evoluzione delle normative impone competenze sempre più specialistiche e Anc Ragusa si pone in prima linea per supportare i commercialisti in questo percorso di crescita”, ha dichiarato. Questa iniziativa si colloca all’interno di un più ampio programma di formazione continua promosso da Anc Ragusa, con l’obiettivo di garantire standard qualitativi elevati e favorire la diffusione di competenze strategiche nel settore (nella foto da sinistra Caradonna e il presidente Frasca).