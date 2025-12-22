Quaranta punti al termine del girone di andata. 12 vittorie consecutive e sei punti di vantaggio sulla seconda.

La finale di coppa Italia – Sicilia raggiunta.

“Presentarsi a fine anno con questi numeri – dicono dalla proprietà della società rossoblu – è motivo di grande orgoglio per tutta la società. Traguardi, seppur parziali, che nascono da un percorso fin qui impeccabile, costruito con umiltà, determinazione e identità, e che merita rispetto e riconoscimento. Sono i numeri che testimoniano un grande lavoro quotidiano fatto di sacrificio, serietà e senso di responsabilità, ma soprattutto dell’attaccamento che questo gruppo ha dimostrato, settimana dopo settimana, verso la maglia e verso la città di Modica”.

“Vogliamo rivolgere i nostri complimenti anche agli avversari affrontati: ogni partita è stata una battaglia sportiva vera e il valore del torneo e delle squadre incontrate dà ancora più significato a quanto fatto dal Modica Calcio sul campo. Ora ci attende un mese di gennaio decisivo, con due partite casalinghe impegnative e una finale di Coppa che rappresenta un traguardo storico per il club. Sarà un periodo intenso, che richiederà ulteriore concentrazione, energia e spirito di squadra. In questo momento sentiamo forte il legame tra la squadra e la città. Modica è parte integrante di questo cammino. Siamo convinti che il potenziale di tifo e di supporto della città sia ancora ampio e oggi espresso solo in parte. Il nuovo stadio può e deve diventare sempre più un valore aggiunto: la presenza, il calore e la partecipazione del pubblico possono e devono fare la differenza nelle sfide che ci attendono. Modica ha fatto tanto ma può fare ancora molto di più.

Chiudiamo questo straordinario 2025 ringraziando giocatori, staff, sponsor e tifosi per il sostegno costante, augurando a tutti buone feste”.

“Con uno straordinario girone di andata abbiamo posto le basi per un esaltante girone di ritorno. Non è dicembre il mese dei verdetti, ma oggi sappiamo di essere noi i padroni del nostro destino. Con una sola voce. Con gli stessi valori. Con Modica al centro”.

Di fatto, il Modica non si ferma più. Sotto una pioggia battente e su un terreno di gioco reso pesante dal maltempo, i rossoblù centrano la dodicesima vittoria consecutiva superando il Mazzarrone e blindando ufficialmente il titolo di campione d’inverno. Un successo fondamentale che permette alla capolista di allungare ulteriormente in vetta alla classifica, aumentando il distacco sull’inseguitrice Avola sconfitto dal Vittoria. Ora il vantaggio è di sei punti.