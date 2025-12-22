Il Ragusa esce sconfitto di misura da Palermo, 2-1 contro l’Athletic Club, al termine di una partita riaperta nella ripresa ma compromessa nella prima mezz’ora. Gli iblei chiudono così il girone d’andata con un k.o. che lascia qualche rimpianto per le occasioni create e la reazione mostrata nel secondo tempo. Dopo un avvio in cui i padroni di casa provano subito a spingere, la prima risposta azzurra arriva al 9’: Guzzo ci prova da lontano, ma Greliak respinge. L’Athletic cresce e al 23’ passa: sviluppo sulla destra, cross al centro e Micoli in corsa trova il destro dell’1-0. Due minuti dopo il raddoppio su rigore, con Micoli atterrato in area e Bonfiglio che dal dischetto spiazza il portiere ragusano. Il Ragusa prova a riorganizzarsi, il ritmo si abbassa e si va all’intervallo sul 2-0. Nella ripresa la squadra di Lucenti alza il baricentro e torna a farsi vedere: Capone, dai 20 metri, impegna ancora Greliak.

Su palla inattiva arriva un altro squillo, con Palladino che calcia dal limite e, dopo una deviazione, sfiora la traversa. Al 70’ l’episodio che riapre la gara: trattenuta in area su corner e rigore per il Ragusa, trasformato con freddezza da Rafele per il 2-1. Gli azzurri credono nella rimonta, ma i palermitani si compattano e provano a colpire in ripartenza; l’occasione più nitida è ancora di Micoli di testa, alta di poco. Nel lungo recupero (7 minuti) il Ragusa spinge fino all’ultimo senza però trovare il guizzo per il pari. Resta la prestazione in crescendo nella seconda metà di gara e la sensazione di poter ripartire da carattere, solidità sulle palle inattive e maggiore pericolosità dalla distanza, in vista della seconda parte di stagione.

Tabellino

Athletic Club Palermo-Ragusa 2-1

Marcatori: 23’ Micoli, 26’ rig. Bonfiglio, 71’ rig. Rafele

Athletic Club Palermo (4-2-3-1): Greliak; Panaro, Torres (89’ Sanchez), Crivello, Mazzotta; Anzelmo (66’ Bongiovanni), Zaic (59’ Bova); Grillo (72’ Zalazar), Faccetti, Bonfiglio; Micoli (89’ Matera). A disp.: Martinez, Palumbo, Perez, Mori. All.: Ferraro

Ragusa (3-5-2): Bonagura; Accetta, Memeo, Esposito A.; Palladino, Bianco, D’Innocenzo, Guzzo (78’ Crisci), Martorelli (78’ Aronica); Capone (71’ Sinatra), Campanile (53’ Rafele). A disp.: Esposito M., Benassi, Battaglia, Cantone. All.: Lucenti

Arbitro: Francesco Pio Sarcina (Barletta)

Note: ammonito Bianco, Anzelmo, Greliak, Panaro, Aronica, Mazzotta e il ds Clemente, espulso mister Ferraro per proteste