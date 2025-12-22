La partita tra Fc Vittoria e Città di Avola si è conclusa con il successo dei padroni di casa per 2-1. La partita è stata quasi a senso unico, da parte dei padroni di casa, con un primo tempo scoppiettante che ha visto un botta e risposta in soli due minuti: al vantaggio locale firmato, al 32′, da Leggio ha risposto immediatamente l’ex Dos Santos. Nel secondo tempo, il Vittoria ha trovato il guizzo decisivo grazie a un rigore trasformato da Cocimano, che ha fissato il punteggio definitivo.

Con questo successo, il Vittoria frena la corsa dell’Avola e rimescola le zone alte della classifica: il Modica chiude il girone d’andata al comando (campione d’inverno) con 40 punti grazie alla vittoria odierna sul Mazzarrone. Il Città di Avola resta al secondo posto ma scivola a -6 dalla capolista Modica. Il Vittoria consolida la propria posizione nei piani alti, confermandosi una delle formazioni più in forma del torneo.

VITTORIA – AVOLA 2 – 1

Marcatori: 32′ Leggio, 34′ Dos Santos, 79′ Cocimano (rig.)